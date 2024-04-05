Сливко выиграла золото в марафоне на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Виктория Сливко заняла первое место в марафоне на 30 км свободным стилем на чемпионате России. Турнир проходил в Увате (Тюменская область).

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 38.15,3 секунды и допустила 4 промаха.

Второй стала Ирина Казакевич, на третьем месте — Анастасия Гореева.

Это была последняя гонка на чемпионате России в Увате.

Биатлон. Чемпионат России — 2024, Уват.

Марафон, 30 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:38:15.3 (4)

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) +26.9 (6)

3. Анастасия Гореева (Московская область) +2:14.3 (10)