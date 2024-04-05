Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:42

Сливко выиграла золото в марафоне на чемпионате России по биатлону

Виктория Кравченко
Виктория Сливко и Ирина Казакевич.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

Биатлонистка Виктория Сливко заняла первое место в марафоне на 30 км свободным стилем на чемпионате России. Турнир проходил в Увате (Тюменская область).

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 38.15,3 секунды и допустила 4 промаха.

Второй стала Ирина Казакевич, на третьем месте — Анастасия Гореева.

Это была последняя гонка на чемпионате России в Увате.

Биатлон. Чемпионат России — 2024, Уват.
Марафон, 30 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:38:15.3 (4)

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) +26.9 (6)

3. Анастасия Гореева (Московская область) +2:14.3 (10)

Анастасия Гореева
Виктория Сливко
Ирина Казакевич
3
Обсудить
Читайте также
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Даниил Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Халили стал чемпионом России в марафоне