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Биатлон

Сегодня, 12:53

Сливко выиграла золото в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Алина Савинова
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Представительница Тюменской области Виктория Сливко выиграла спринт на 7,5 км на летнем чемпионате России по биатлону.

30-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала с временем 19 минут 48,3 секунды.

Второе место заняла Тамара Дербушева (+10,5 секунды; 1 промах). Бронзовым призером гонки стала Елизавета Каплина (+15,3; 1).

Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября. В заключительный день соревнований будут проведены мужская и женская эстафеты.

Биатлон
Виктория Сливко

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