Смольская получила ответ от СБР на жалобу об отсутствии призовых

Исполнительный директор СБР Александр Пак отреагировал на жалобу белорусской биатлонистки Динары Смольской об отсутствии призовых за выступление в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2024/25.

Ранее спортсменка опубликовала пост в своем Telegram-канале, обратившись к СБР: «Как так? Сегодня ребята и девчонки бегали за бесплатно! Ни рубля призовых денег, очень жаль».

«Положение со всеми правилами проведения соревнований, в том числе и о том, какие будут призовые, было озвучено на собрании команд. Почему тренеры не довели эту информацию до спортсменов, я сказать не могу», — приводит «Чемпионат» слова Пака.

Российские и белорусские биатлонисты с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.