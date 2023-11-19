Смольский победил в гонке преследования на этапе Международной лиги биатлона

Сегодня, 10:10
Антон Смольский одержал победу на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Белорусский спортсмен показал время 32 минуты 53,1 секунды, допустив 1 промах.
Вторым финишировал Антон Бабиков, отстав от победителя на 23,7 секунды и допустив 1 промах. Третьим завершил гонку Карим Халили +30,5 секунды при 1 промахе.
18 ноября Халили одержал победу в масс-старте.
Российских биатлонистов не остановили нападки IBU. Клубная лига стартует в Ханты-Мансийске
Кубок Международной лиги клубного биатлона
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Мужчины
1. Антон Смольский (Белоруссия) — 32.53,1 (1 промах)
2. Антон Бабиков + 23,7 (1)
3. Карим Халили + 30,5 (1)
4. Никита Лобастов (Белоруссия) + 43,8 (0)
5. Никита Поршнев + 52,3 (1)
6. Василий Томшин + 53,5 (0)
7. Эдуард Латыпов + 56,7 (3)
8. Александр Поварницын + 57,5 (2)
9. Виктор Плицев + 1.01,8 (3)
10. Дмитрий Иванов + 1.23,2 (1)