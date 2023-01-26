Смольский - о Кубке Содружества: «На прошлой неделе хотелось показать тот результат, на который я надеялся»

Белорусский биатлонист Антон Смольский подвел итоги спринтерской гонки на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах, где он занял третье место.

«Погода сложная. Свежий снег немного тормозит скольжение, и трасса очень рыхлая. Реализовать все свои силы сегодня было тяжело. Ветер на стрельбище был постоянным, а порывы — минимальные. Мой промах был связан чисто с технической работой.

Конечно, на прошлой неделе хотелось показать тот результат, на который я надеялся. Меня очень сильно расстраивали эти результаты, но сегодня один промах — это неплохо. Важно было отдохнуть психологически, а сегодня мы были готовы к старту, тренировались два последних дня», — приводит Metaratings.ru слова Смольского.

Победу в спринте одержал россиянин Эдуард Латыпов. Вторым стал его соотечественник Даниил Серохвостов.

Смольский является лидером генеральной классификации Кубка Содружества, набрав 1259 очков.