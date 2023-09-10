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Сегодня, 12:26

Смольский про погоню Латыпова: «Каждый раз как страшный сон. Эдик, ну зачем тебе это надо?»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о том, как проходил последний круг в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Смольский выиграл гонку, опередив финишировавшего вторым Эдуарда Латыпова на 5,4 секунды.

— На последнем круге не боялся, что Латыпов тебя догонит?

— Каждый раз как страшный сон, — сказал Смольский. —  Думаю: «Эдик, ну зачем тебе это надо?» Каждый раз удивляюсь, откуда у него столько сил. Эдуард действительно очень сильный спортсмен. Уходя на последний круг, я понимал, что мне надо тактически отработать, чтобы у меня хватило запаса до самого финиша. Постоянно держать себя в тонусе, в концентрации. Просто Эдуард мог меня съесть.

Антон Смольский выиграл все три гонки на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Биатлон
Антон Смольский
Эдуард Латыпов
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