Смольский про погоню Латыпова: «Каждый раз как страшный сон. Эдик, ну зачем тебе это надо?»

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о том, как проходил последний круг в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Смольский выиграл гонку, опередив финишировавшего вторым Эдуарда Латыпова на 5,4 секунды.

— На последнем круге не боялся, что Латыпов тебя догонит?

— Каждый раз как страшный сон, — сказал Смольский. — Думаю: «Эдик, ну зачем тебе это надо?» Каждый раз удивляюсь, откуда у него столько сил. Эдуард действительно очень сильный спортсмен. Уходя на последний круг, я понимал, что мне надо тактически отработать, чтобы у меня хватило запаса до самого финиша. Постоянно держать себя в тонусе, в концентрации. Просто Эдуард мог меня съесть.

Антон Смольский выиграл все три гонки на этапе Кубка Содружества в Сочи.