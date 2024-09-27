Смольский считает правильным объединение летнего и зимнего биатлона в один зачет

Серебряный призер Олимпиады Антон Смольский объяснил «СЭ», почему правильно объединять в один зачет летний и зимний биатлон, как это происходит на Кубке Содружества.

— Насколько летний биатлон отражает потенциальную силу зимой?

— Не скажу, что очень большая разница. Мне летом нравится, потому что все в равных условиях. Зимой, если у спортсмена нет хороших лыж, а у другого есть, кто-то оказывается в преимуществе. Летом же погрешность на роллерах минимальная. Опять же, мы проводим 40, а то и 50 процентов на лыжероллерах, тренируясь к зимнему сезону. Поэтому летние старты можно считать объективными и потенциально выявлять спортсменов, которые покажут результат зимой.

— Правильно ли объединять зачет летних и зимних стартов, как сейчас на Кубке Содружества?

— Это очень правильно. Хорошо, что Кубок Содружества изначально объединил лето и зиму. Теперь летние соревнования не теряют важности. Если бы не было общего зачета, то все спортсмены говорили бы, что к летнему этапу не готовятся, а готовятся к зиме. Но сейчас все по-другому. Биатлонисты понимают, что пропуск одного старта уже чреват потерей ста очков и более.

— С этого сезона за победу в общем и отдельных зачетах по дисциплинам дают не только кубок, но и призовые. Значит, важность летнего этапа еще повышается. Является ли для тебя это мотивацией?

— Здорово, что Кубок Содружества развивается и добавляются новые и интересные идеи. Номинация в зачете спринтов, пасьютов и масс-стартов тоже придает азарта. Спортсменов всегда мотивируют призовые деньги. Я не исключение, — сказал Смольский «СЭ».