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Сегодня, 19:15

Смольский сообщил, что Лукашенко следит за биатлонным Кубком Содружества

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады Антон Смольский сообщил «СЭ», что президент Белоруссии Александр Лукашенко следит за выступлением биатлонистов на этапах Кубка Содружества.

— Ваш президент Александр Лукашенко всегда внимательно следил за биатлоном, когда вы выступали на Кубке мира. Следит ли он сейчас за Кубком Содружества?

— Да. Через своих помощников поздравляет, информирует нас о том, что смотрит гонки. Особенно смотрит и пересматривает, когда финишируем с белорусским флагом. Для него, для нас и для всей страны это важно, — сказал Смольский «СЭ».

Антон Смольский. «Верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпиаду». Интервью самого крутого белорусского биатлониста

Биатлон
Александр Лукашенко
Антон Смольский

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