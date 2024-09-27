Смольский сообщил, что Лукашенко следит за биатлонным Кубком Содружества

Серебряный призер Олимпиады Антон Смольский сообщил «СЭ», что президент Белоруссии Александр Лукашенко следит за выступлением биатлонистов на этапах Кубка Содружества.

— Ваш президент Александр Лукашенко всегда внимательно следил за биатлоном, когда вы выступали на Кубке мира. Следит ли он сейчас за Кубком Содружества?

— Да. Через своих помощников поздравляет, информирует нас о том, что смотрит гонки. Особенно смотрит и пересматривает, когда финишируем с белорусским флагом. Для него, для нас и для всей страны это важно, — сказал Смольский «СЭ».