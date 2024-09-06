Смольский стал победителем спринта на первом этапе Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества по биатлону на роллерах в Красноярске.

27-летний спортсмен допустил один промах и финишировал за 23 минуты 18,7 секунды. Вторым стал россиянин Петр Пащенко (отставание на 23,3). Третье место занял еще один россиянин — Роман Еремин (+47,6).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества. 1-й этап. Красноярск

Спринт, мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 23.18,7 (1 промах)

2. Петр Пащенко (Россия) — +23,3 (1)

3. Роман Еремин (Россия) — +47,6 (1)