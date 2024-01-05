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Сегодня, 11:47

Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Антон Смольский.
Фото Global Look Press
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Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Спортсмен прошел дистанцию 10 км за 23 минуты 58,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй результат показал россиянин Александр Корнев (+24,1 секунды, 0 промахов), на третьей строчке еще один представитель России — Александр Логинов (+51,3, 0).

Этап Кубка Содружества в Раубичах проходит с 5 по 7 января.

Гонка преследования у мужчин состоится в субботу, 6 января, и начнется в 11.00 (мск).

Биатлон
Антон Смольский
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Кубок Содружества по биатлону: смотреть трансляцию спринта в прямом эфире 5 января