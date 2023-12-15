Сола — об отсутствии призовых на Кубке России: «Нам обещали выплаты в Белоруссии»

Анна Сола рассказала «СЭ» о своем отношении к тому, что белорусские биатлонисты не получают призовые за хорошие результаты на Кубке России.

— На Кубке России в отличие от Кубка Содружества белорусские спортсмены не получают призовые. Не обидно?

— У нас обещали выплаты в Белоруссии. Конечно, плохо, что не налажена эта система. Наверное, было бы правильнее, чтобы как на Кубке Содружества всех наградили. А не так, что одни старты бегаем, а награждаем всех по-разному. Наверное, с точки зрения этого, неправильно. Но выплаты все равно обещают, — сказала Сола «СЭ».