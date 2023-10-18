Соревнования на Кубок «Международной клубной биатлонной лиги» могут быть сорваны

Турнир на Кубок «Международной клубной биатлонной лиги» под угрозой срыва, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, соревнования, которые запланированы на 18-19 ноября, не внесены не в один календарь. Кроме того, отсутствует положение о соревнованиях, а главное — не найден тот, кто будет оплачивать расходы на проведение турнира, которые значительно превысят объявленный призовой фонд в 8 миллионов рублей.

Все эти детали до сих пор не согласованы с руководством региона и будет сопряжены с проблемами.

Ранее сообщалось, что в России создают Международную лигу клубного биатлона.