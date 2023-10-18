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Сегодня, 19:31

Соревнования на Кубок «Международной клубной биатлонной лиги» могут быть сорваны

Виктория Кравченко
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Турнир на Кубок «Международной клубной биатлонной лиги» под угрозой срыва, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, соревнования, которые запланированы на 18-19 ноября, не внесены не в один календарь. Кроме того, отсутствует положение о соревнованиях, а главное — не найден тот, кто будет оплачивать расходы на проведение турнира, которые значительно превысят объявленный призовой фонд в 8 миллионов рублей.

Все эти детали до сих пор не согласованы с руководством региона и будет сопряжены с проблемами.

Ранее сообщалось, что в России создают Международную лигу клубного биатлона.

Источник: https://metaratings.ru/news/sorevnovaniya-na-kubok-mezhdunarodnoi-klubnoi-biatlonnoi-ligi-pod-ugrozoi-sryva-296248/
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