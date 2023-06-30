Союз биатлонистов России оспорит решение суда присудить выплату бывшему аудитору

Союз биатлонистов России (СБР) оспорит решение арбитражного суда присудить выплату аудиторской компании за оказанные услуги.

«СБР оспорит решение арбитражного суда, потому что у нас нет фактов того, что услуги по договору оказывались СБР не только на бумаге. К сожалению, после победы Майгурова на выборах в 2020 году никаких документов по этому договору передано не было. Тогда аудиторская компания указала нам, что у СБР были выплаты, не подтвержденные документами. Мы запросили эти документы у непосредственных участников подписания договора — так и возник этот судебный процесс. Оригинала договора мы так и не увидели — суду наши оппоненты смогли предъявить только фотокопии, которые исключают возможность проведения полноценной экспертизы. При этом форма договора — абонентская, то есть он был составлен таким образом, что СБР должен платить в любом случае, даже если услуги по договору не предоставлялись, а штраф при неоплате услуг вовремя практически удваивает расходы СБР», — приводит заявление пресс-службы СБР ТАСС.

«Кэнсалтинг-Сервис» и Рогач в СБР привел бывший исполнительный директор СБР Сергей Голиков, тогда федерацию возглавлял Владимир Драчев. По его словам, привлечение сторонних организаций позволило СБР сократить вдвое расходы на бухгалтерское и юридическое сопровождение. Сейчас бывший исполнительный директор также намерен добиться от СБР возмещения судебных расходов.