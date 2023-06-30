Союз биатлонистов России оспорит решение суда присудить выплату бывшему аудитору

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Союз биатлонистов России (СБР) оспорит решение арбитражного суда присудить выплату аудиторской компании за оказанные услуги.
«СБР оспорит решение арбитражного суда, потому что у нас нет фактов того, что услуги по договору оказывались СБР не только на бумаге. К сожалению, после победы Майгурова на выборах в 2020 году никаких документов по этому договору передано не было. Тогда аудиторская компания указала нам, что у СБР были выплаты, не подтвержденные документами. Мы запросили эти документы у непосредственных участников подписания договора — так и возник этот судебный процесс. Оригинала договора мы так и не увидели — суду наши оппоненты смогли предъявить только фотокопии, которые исключают возможность проведения полноценной экспертизы. При этом форма договора — абонентская, то есть он был составлен таким образом, что СБР должен платить в любом случае, даже если услуги по договору не предоставлялись, а штраф при неоплате услуг вовремя практически удваивает расходы СБР», — приводит заявление пресс-службы СБР ТАСС.
«Кэнсалтинг-Сервис» и Рогач в СБР привел бывший исполнительный директор СБР Сергей Голиков, тогда федерацию возглавлял Владимир Драчев. По его словам, привлечение сторонних организаций позволило СБР сократить вдвое расходы на бухгалтерское и юридическое сопровождение. Сейчас бывший исполнительный директор также намерен добиться от СБР возмещения судебных расходов.