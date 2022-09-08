Союз биатлонистов России раскрыл бюджет организации на предстоящий сезон

Союз биатлонистов России на официальном сайте рассказал о бюджете организации на сезон-2022/23.

Доходная часть составит 370,13 миллиона рублей. От спонсоров СБР получит 200 миллионов рублей, от ОКР и Минспорта — 18 миллионов рублей, от букмекеров — 120 миллионов рублей.

Расходная часть бюджета — 354,8 миллиона рублей. Из этих денег СБР потребуется 85,3 миллиона на сборные команды, 63,3 миллиона — на организацию внутрироссийских соревнований, 52,2 миллиона понадобятся, чтобы организовать международные соревнования. Программа развития биатлона будет стоить Союзу 60 миллионов рублей.

14 октября станет известно имя нового президента СБР. На на должность претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.