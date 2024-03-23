Союз биатлонистов России сообщил об отмене гонок чемпионата России в Тюмени

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил об отмене гонок чемпионата России, которые должны были состоятся 23 и 24 марта в Тюмени.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье все спортивные и физкультурные мероприятия на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяются! Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — говорится в заявлении СБР.

Сообщается, что о возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник». По предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 пострадали.