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16 мая, 12:55

Губерниев — о составе групп для подготовки сборной к сезону-2023/24: «Пожелаю СБР не готовиться к Олимпиаде-2026»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» составы групп для подготовки сборной России по биатлону на сезон-2023/24.

«Миронова в команду не попала справедливо. Опять они прокатили Егорову, к сожалению. Но я думаю, что она, и тренируясь с мурманским тренером Качановским, в состоянии победить здорово. Поэтому хорошо, что сохранили группу Башкирова. Должна быть конкуренция. Подтянули молодежь к основным тренерам, это очень правильно. Пожелаю СБР не готовиться к Олимпиаде 2026 года, куда мы не поедем, а выступать на российских соревнованиях. Не пропускать старты и не заниматься ерундой, а радовать болельщика. Спортсмены должны максимально выступать на российских соревнованиях. Мы готовимся к тому, чего у нас нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

Дмитрий Губерниев
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