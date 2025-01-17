Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:45

Спортивный журналист Бойцов рассказал, как проходит его служба в зоне специальной военной операции

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Спортивный журналист и бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов в интервью «СЭ» рассказал о своей службе в зоне СВО. Бойцов подписал контракт с Министерством обороны России в октябре.

— В каком ты сейчас звании?

— Рядовой инженерно-саперной роты в Рязанском полку ВДВ. Понятно, что в моем возрасте меня вряд ли бы стали брать в штурмовики или в разведку, а в инженерно-саперной роте, хочется верить, пришелся ко двору. Хотя в Курской области сейчас идут серьезные бои, есть потери, даже из той партии, в которой я приехал туда. У нас погиб один человек, есть раненые.

— Как выглядит СВО твоими глазами?

— Это серьезная работа. Наверное, для гражданских людей, которые приходят по контракту, в первую очередь это внутренний шок. Это погибшие люди, это разбитая техника, это прилеты, это взрывы. Это то, с чем ты не сталкиваешься на гражданке. Все это совершенно неожиданно. Другой режим, другие требования. Но, на мой взгляд, это то, через что надо пройти. Нужно четко отдавать себе отчет, что идет СВО и самоизолироваться от этого, во-первых, глупо, а во-вторых, нельзя. По крайней мере я так это ощущаю.

— Очевидный вопрос: боялся ли ты за свою жизнь?

— Кто говорит, кто не боится, тот просто дурачок или лукавит. Конечно, боялся. Ты боишься не столько за свою жизнь, сколько того, чего ты не знаешь. Например, я совсем не испытывал в жизни, когда что-то серьезное взрывается рядом. Когда в первые разы слышал прилеты, то становилось страшно. Нужно включать голову. Я считаю, что в нашей роте все хорошо организовано и не бывает так, чтобы совершенно необстрелянных людей наобум отправляли на боевые задания. Просто берегут людей.

— Не притупляется страх?

— Мне сложно судить. Я же всего два с небольшим месяца служу. Поговорим об этом через какое-то время.

— Какие самые опасные ситуации возникали?

— Не стану расписывать. Ничего геройского я еще не совершал. Решительно ничего. Это при том, что многие ребята, которые со мной приходили, уже успели. Я пока так... Видимо, берегут людей, которые 50 плюс. Есть много молодых ребят, которые физически крепче. Мы выполняем иную работу. Хотя единственному погибшему из моего призыва было 60 лет...

— Ты на передовой не бывал?

— Был, но именно в боевых заданиях не участвовал. Есть работа на прилегающих территориях. Там работы много. Ее надо делать каждый день, — сказал Бойцов «СЭ».

Полностью интервью Константина Бойцова читайте на сайте «СЭ»

Биатлон
СБР
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
СМИ сообщили о крахе подготовленной во Франции бригады ВСУ «Анна Киевская»
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Пассажирским самолетам пришлось менять маршруты из-за падения обломков Starship
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Захарова сравнила отказ США от покупки пожарных самолетов из РФ с детским поведением
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя