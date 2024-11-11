Стал известен состав сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) назвал составы мужской и женской сборных России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Сборная России, мужчины: Кирилл Бажин, Никита Блинов, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Карим Халили. Сборная России, женщины: Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер. Соревнования будут проходить с 18 по 25 ноября.