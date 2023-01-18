Каминский о том, что Ростовцев стал главным тренером: «Не испытываю чувства зависти»

Старший тренер сборной России Юрий Каминский в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Павла Ростовцева на пост вице-президента СБР по спорту с функционалом главного тренера.

— В СБР появился новый человек — Павел Ростовцев. Вам представили его? Как восприняли назначение?

— Мы уже пообщались, хорошо пообщались. Нормально воспринял. Главный тренер тоже должен быть.

— Почему должен быть?

— Есть масса вопросов координационного характера, которые так или иначе ложатся либо на начальника команды, либо на старшего тренера. Эта неразбериха мешает работать. В организационном плане структурировать нашу большую команду, наверное, стоит.

— А ведь этот пост пророчили вам!

— Честно говоря, я на него не рвался. Просто Нуждов (кандидат на пост главы СБР на предыдущих выборах. — Прим. «СЭ») хотел, чтобы я этот пост занял. Поэтому я не испытываю никакого чувства зависти. Скорее даже больше сочувствия. Потому что я прекрасно понимаю, с какими трудностями Павел Александрович столкнется. Я от него услышал, что он собирается их решать. Это уже здорово, — сказал Каминский «СЭ».

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

С 2011 по 2014 год 51-летний Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.