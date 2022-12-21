Стина Нильссон: «Я не в той форме, в которой хотелось бы. Нужно сделать перерыв на Рождество»

Олимпийская чемпионка Стина Нильссон прокомментировала свое выступление на Кубке мира в текущем сезоне.

«Я не в той форме, в которой хотелось бы, сейчас это совершенно очевидно. Я давно занимаюсь спортом и знаю, что иногда такое случается и нужно просто немного потерпеть и хорошенько поработать. Прямо сейчас у меня нет ответа на вопрос, как решить все проблемы.

Наверное, было бы неплохо сделать перерыв на Рождество. Затем я с нетерпением буду ждать продолжения сезона. Но пока было бы неплохо вернуться домой, потренироваться и провести время в спокойной обстановке", — приводит Expressen слова шведской биатлонистки.

На данный момент Нильссон занимает 52-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону.