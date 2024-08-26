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Сегодня, 01:08

Ступак: «Иностранные спортсмены пишут, что им не хватает красивых русских девушек»

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об общении с иностранными спортсменами.

— Держу связь с ними. Разные сообщения есть, очень приятно, что они первыми пишут мне, — приводит слова Ступак Metaratings.ru. — Это, наверное, какой-то показатель. Все то же самое: кто-то пишет, что на лыжне не хватает красивых русских девушек, кто-то поддерживает нас и пишет, что им не хватает конкуренции.

— Они на тебя намекали?

— Нет (смеется). Они про нашу сборную!

29-летняя спортсменка в конце апреля сообщила, что будет готовиться к новому сезону по индивидуальному плану.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров под эгидой FIS с первой половины 2022 года.

Источник: Metaratings
Юлия Ступак (Белорукова)
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