Ступак: «Иностранные спортсмены пишут, что им не хватает красивых русских девушек»

Сегодня, 01:08
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об общении с иностранными спортсменами.
— Держу связь с ними. Разные сообщения есть, очень приятно, что они первыми пишут мне, — приводит слова Ступак Metaratings.ru. — Это, наверное, какой-то показатель. Все то же самое: кто-то пишет, что на лыжне не хватает красивых русских девушек, кто-то поддерживает нас и пишет, что им не хватает конкуренции.
— Они на тебя намекали?
— Нет (смеется). Они про нашу сборную!
29-летняя спортсменка в конце апреля сообщила, что будет готовиться к новому сезону по индивидуальному плану.
Российские спортсмены отстранены от международных турниров под эгидой FIS с первой половины 2022 года.