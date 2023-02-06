Суд Москвы зарегистрировал иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов сообщил, что Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал иск о нелегитимности устава СБР и прошедших летом предварительных выборов членов исполкома организации.

«Мы считаем, что после 23 июня без одобрения конференции в устав были внесены существенные изменения, что является нарушением. Если суд встанет на нашу сторону, скорее всего, потребуется вновь проводить выборы», — приводит ТАСС слова Нугманова.

Полный состав исполкома был определен 14 октября во время повторных выборов руководства СБР. Нугманов отметил, что указывал на нарушения еще накануне конференции.

«Тогда президент СБР Виктор Викторович Майгуров сам предложил мне обратиться в суд, что я и сделал. 13 октября, накануне конференции, я предлагал решить все спорные моменты, но у главы СБР и членов исполкома было свое мнение, они его не поменяли. Хотя все решить можно было прямо во время конференции 14 октября, на это ушел бы час», — добавил глава Федерации биатлона Республики Татарстан.

В 2022 году конференция СБР дважды голосовала за новый устав: 29 марта и 23 июня. Также 23 июня были проведены выборы членов исполкома СБР, хотя на тот момент Минюст РФ еще не зарегистрировал новую редакцию устава.