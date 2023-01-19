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Сегодня, 13:35

Светлана Миронова объяснила, кто виноват в ее проблемах со здоровьем

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Светлана Миронова.
Фото СБР
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Серебряный призер Олимпиады Светлана Миронова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о том, кто виноват в длительном упадке сил, из-за которого биатлонистка сборной России не тренировалась в сентябре и октябре и до сих пор не может начать сезон.

— Не считаю, что здесь виноват кто-то один. Когда работает команда, ответственны все. В первую очередь за свой организм ответственна я. Если у меня что-то не так, я обязана подойти и сказать, что у меня что-то не так, а не идти тренироваться. Но когда я продолжаю это делать, когда глаза застилают эти амбиции, этот максимализм, то чья тут вина? Моя. Это мой организм, мое здоровье. Только я за него ответственна.

— Причину всего этого удалось узнать? Почему так произошло? Это из-за постоянных болезней весной или что-то еще?

— Да, думаю, что связано с болезнями. Наверное, после них я была невнимательна к своему организму. Когда он давал сбой, продолжала тренироваться, хотя необходимо было сразу бить тревогу и идти полностью обследоваться. Мы, конечно, сдавали биохимию. Там все было неплохо. Тем не менее какие-то более узкие показатели мы в команде не сдаем.

Полностью интервью Светланы Мироновой читайте на сайте «СЭ»

Светлана Миронова
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