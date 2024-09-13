Дербушева после победы: «Не до конца довольна своей гонкой»

Сегодня, 03:31
Победительница индивидуальной гонки на чемпионате России Тамара Дербушева поделилась эмоциями от победы.
«Я до последнего не знала, догонит ли меня Вика, но надеялась, что мне удастся сохранить преимущество. В целом я неплохо прошла последний круг. Не до конца довольна своей гонкой, потому что всегда хочется отработать на ноль на рубеже, а сегодня были помарки. Собрала по одному штрафу лежа и стоя, а это не очень хорошо», — цитирует Vprognoze.ru Дербушеву.
29-летняя россиянка Тамара Дербушева с двумя минутами штрафа заняла первое место в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Красноярске, опередив Викторию Сливко и Наталию Шевченко.