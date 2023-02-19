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Сегодня, 11:43

Тамара Дербушева прокомментировала победную гонку на финальном этапе Кубка России по биатлону

Виктория Кравченко
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Победительница масс-старта на финальном этапе Кубка России по биатлону Тамара Дербушева подвела итоги гонки.

«Сегодня я поняла, что готова стрелять четыре нуля. Взгляд Николая Степановича Загурского сзади сверлит. Очень рада, что мне удалось отработать чисто на рубеже и продержаться с девчонками. Трудности есть всегда, но в этой гонке особых не было. Приходилось работать упорно и на дистанции и на самом рубеже. Сегодня много девчонок из нашей группы в шестерке, поэтому надеюсь, что проделанная работа дала результат. Хотели порадовать тренеров, и это получилось», — цитирует Дербушева Metaratings.ru.

Дербушева заняла третье место в зачете масс-стартов сезона-2022/23 Кубка России. В общем зачете соревнований она стала восьмой.

Источник: https://metaratings.ru/news/derbusheva-segodnya-ponyala-chto-mogu-strelyat-chetyre-nulya-229097/
Тамара Дербушева
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