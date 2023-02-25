Тамара Дербушева стала первой в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Российская биатлонистка Тамара Дербушева стала победительницей гонки преследования на чемпионате России в Ижевске. Спортсменка прошла дистанцию в 6 км за 20.34,7. Второй стала Ирина Казакевич. Третье место заняла Екатерина Носкова. Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. 6 км. Женщины 1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 20.34,7.

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 53,4 секунды.

3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) + 1.00,1.

3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.00,1.