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Биатлон

Сегодня, 15:45

Тандревольд выиграла спринт в Шушене, 40-летняя Кузьмина стала четвертой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд стала победительницей спринта на Открытии сезона в Шушене (Норвегия).

28-летняя спортсменка финишировала за 20 минут 59.6 секунды, допустив один промах. Второе место заняла ее соотечественница Эмили Калькенберг (+12,1 секунды). Третьей стала еще одна норвежка Гро Рандбю (+28,6).

Бывшая российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, возобновившая карьеру в прошлом году, стала четвертой. Она представляет Словакию. В августе 2023 года Кузьминой исполнилось 40 лет.

Шушен. Спринт 7.5 км

Женщины

  1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 20.59,6 (1 промах)
  2. Эмили Калькенберг (Норвегия) — +12,1 (1)
  3. Гро Рандбю (Норвегия) — +28,6 (1)
  4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +44,0 (1)
  5. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — +44,3 (2)
  6. Сири Скар (Норвегия) — +45,6 (0)

Биатлон
Анастасия Кузьмина
Ингрид Тандревольд

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