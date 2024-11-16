Тандревольд выиграла спринт в Шушене, 40-летняя Кузьмина стала четвертой

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд стала победительницей спринта на Открытии сезона в Шушене (Норвегия).

28-летняя спортсменка финишировала за 20 минут 59.6 секунды, допустив один промах. Второе место заняла ее соотечественница Эмили Калькенберг (+12,1 секунды). Третьей стала еще одна норвежка Гро Рандбю (+28,6).

Бывшая российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, возобновившая карьеру в прошлом году, стала четвертой. Она представляет Словакию. В августе 2023 года Кузьминой исполнилось 40 лет.

Шушен. Спринт 7.5 км

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