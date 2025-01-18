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Биатлон

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Тарьей Бе прокомментировал завершение карьеры брата

Камила Абдурахманова
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Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе прокомментировал завершение карьеры брата Йоханнеса Бе.

«Вероятно, я был единственным в семье, кто знал об этом. Поэтому оказался готов к такому развитию событий. Но когда все собрались в одной комнате, обстановка накалилась. Я все еще вижу в нем то, что скрыто от посторонних глаз. Возможно, для других это более неожиданно, чем для меня», — приводит слова Бе NRK.

Тарьей отметил, что нечасто видит плачущим своего брата. «Ты видишь, как твой брат испытывает такие эмоции, а тут он сказал очень хорошие слова обо мне. Конечно, мне пришлось вытирать слеы», — добавил он.

31-летний Бе заявил, что пришло время поставить в приоритет семью. Он завершит карьеру после сезона-2024/25.

Бе — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Норвежец первым в истории среди мужчин выиграл 7 медалей на одном чемпионате мира — 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая на турнире 2023 года.

Источник: NRK
Биатлон
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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