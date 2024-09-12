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Биатлон

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Тарьей Бе: «Гита опоздала в церковь на полчаса. Это было похоже на голливудский фильм»

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Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе рассказал, что его невеста на полчаса опоздала на свадьбу. Норвежец женился на своей девушке Гите Симонсен в июле.

«Моя девушка всегда опаздывает. В церковь она опоздала на полчаса, а я сидел и ждал. Не знаю, что подумали остальные. Я-то знал, что она придет, но это было немного похоже на голливудский фильм. Подошел священник и сказал, что рекорд — 25 минут. Итак, мы установили новый рекорд в церкви в Стрине. Когда она вошла в церковь, было много слез», — приводит слова биатлониста tv2.

Бе и Симонсен встречались более семи лет. У них есть сын, которому в 2024 году исполняется уже два года.

Биатлон
Тарьей Бе

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