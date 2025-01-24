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Биатлон

Сегодня, 18:18

Тарьей Бе вслед за братом объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тарьей Бе.
Фото Global Look Press
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

24 января 36-летний спортсмен стал победителем спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Я пообещал себе, что когда вновь окажусь на вершине [на Кубке мира], то сообщу вам об уходе. Так что теперь вы об этом знаете», — приводит слова Бе NRK.

18 января о завершении карьеры также объявил младший брат Тарьея Йоханнес. 31-летний норвежец сообщил, что 9-й этап Кубка мира в Хольменколлене станет последним в его профессиональной карьере.

Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он единожды становился обладателем Кубка мира в индивидуальном зачете.

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Биатлон
Тарьей Бе
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