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Биатлон

Допинг

Сегодня, 12:05

Тарьей Бе заявил, что выиграл бой после лишения Устюгова медали

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе прокомментировал отклонение апелляции россиянина Евгения Устюгова на дисквалификацию и аннулирование результатов за несколько лет.

В 2011 году Устюгов стал серебряным призером масс-старта на чемпионате мира. После лишения медали, Бе, который занял четвертое место в той гонке, стал ее бронзовым призером.

«Эта фотография с 2011 года. Мой лучший чемпионат с 5 медалями. Несколько дней назад я получил шестую. Эта медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт. Я поздравляю других спортсменов, которые получили свои медали, заслуженные много лет назад. Мы выиграли бой», — написал Бе в соцсетях.

26 ноября стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение его медалей Олимпийских игр 2010 года.

В 2020 году Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, наказав его дисквалификацией и аннулированием результатов с января 2010-го по конец сезона-2013/14.

Биатлон
Евгений Устюгов
Тарьей Бе
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