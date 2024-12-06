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Биатлон

Сегодня, 07:13

Тихонов оценил выступление белорусских биатлонистов на старте сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов оценил старт сезона команды Белоруссии.

«Ребята на всех стартах отмечаются — как парни, так и девушки. Поэтому начало сезона можно назвать очень успешным. Старт, как правило, всегда сложный, у меня так тоже было», — приводит слова Тихонова Legalbet.by.

На первом этапе Кубка России белорусские спортсмены завоевали золотые медали в смешанной эстафете и бронзовые в одиночной смешанной эстафете. В личных соревнованиях Антон и Динара Смольские стали третьими в спринтерской гонке.

Источник: Legalbet
Александр Тихонов
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