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Сегодня, 17:01

Александр Тихонов: «Попытка раскачать биатлонную семью вбросами про диплом Майгурова провалилась»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о том, что Дмитрий Губерниев и Дмитрий Васильев раскритиковали президента СБР Виктора Майгурова за признанный недействительным диплом.

«Попытка раскачать биатлонную семью такими вбросами провалилась. Знаю, что на совещании СБР и представителей регионов Майгуров всем объяснил эту ситуацию, и ни у кого не было ни вопросов, ни претензий. Есть лишь отдельные личности, как Губерниев, которые лишились не только совести, а всего человеческого. На них не стоит обращать внимания. Заявления Димы Васильева стали для меня неожиданными. Я ему предлагал выдвигать свою кандидатуру на выборы президента СБР, но он не пошел. Я его всегда хвалил, отмечал, что он хороший руководитель и деловой человек. В Питере он многое сделал для развития биатлона, поэтому мы ждем результатов», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

18 мая суд признал недействительным университетский диплом Майгурова, полученный в 2001 году.

54-летний специалист занимает пост президента Союза биатлонистов России с 2020 года.

Майгуров является двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и многократным призером мирового первенства по биатлону.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-popytka-raskachat-biatlonnuyu-semyu-vbrosami-pro-diplom-maigurova-provalilas-253848/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Биатлон
Александр Тихонов
Виктор Майгуров
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