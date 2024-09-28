Тихонов отреагировал на решение IBU продлить отстранение российских биатлонистов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на продление запрета на участие для российских и белорусских биатлонистов в международных соревнованиях в сезоне-2024/25.

«Что в этом странного? Белорусы, понятно, ни за что страдают, но а мы-то что? Чему удивлены? Российский биатлон еще до всех санкций был изгнан из международной федерации за допинг-скандалы. Это было при Кущенко, Майгурове, Барнашове.

Мы – самая великая держава, самая богатая территория земного шара. Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на всём земном шаре, если будем правильно хозяйствовать, при наших-то богатствах. Во всех сферах, и тем более в спорте. Мы же когда-то были единственной страной, которая составляла конкуренцию: в летней Олимпиаде – американцам, в зимней – норвежцам, вечным астматикам», – приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что вопрос восстановления национальных федераций России и Белоруссии и допуска их биатлонистов до соревнований не был включен в повестку заседания конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), который завершил свою работу 28 сентября.