Тихонов: «Майгуров сказал мне, что Ростовцев изменился. В чем я очень сильно сомневаюсь»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал назначение Павла Ростовцева вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) с функциями главного тренера национальной команды.

«Говорил по этому поводу с Майгуровым, — цитирует Sport24 Тихонова. — Витя — своеобразный товарищ, но он сказал, что Паша изменился, в чем я очень сомневаюсь. Я уже говорил, что Ростовцев работал во многих местах, но так и не пришелся ко двору. Почему сейчас должно что-то измениться?

Они экспериментируют уже пятнадцать лет, а результаты оставляют желать лучшего. Мы им передавали лучшую федерацию в мире, а они сделали ее худшей. Удивительно, что олимпийский комитет и министерство спорта не вмешиваются в процесс развития федерации. Но если уж вы сделали такой выбор, выбрали очередной эксперимент, то попробуйте, старайтесь и доказывайте свою эффективность".

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.