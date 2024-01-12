Тихонов рассказал, что думает об обвинениях в даче взятки руководству IBU

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Экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов отреагировал на заявление бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга о том, что он знал о попытке Тихонова передать шкатулку с драгоценностями генеральному секретарю IBU Николь Реш.
Ранее Тихонов опроверг обвинения экс-главы IBU Бессеберга в передаче взяток и подарков.
«У меня про Бессеберга, наверное, только Путин не спросил. Эту Николь Реш я назвал фашисткой. Она ненавидела Россию. Когда я заходил, она молча не здоровалась. Они объявили мне бойкот, еще когда я был первым вице-президентом.
Ну какая шкатулка? Была шкатулочка, которую я купил в подарок своей жене Машеньке. Это я им специально показал, чтобы они зубами пощелкали. Им же больше нечего сказать. Я никогда им ничего не дарил! За что дарить? За коррупцию, которую развел Бессеберг? Они скупердяи и спекулянты», — цитирует Тихонова Sport24.
В апреле 2023 года Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. NRK отмечал, что спортивный чиновник «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток. 77-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.