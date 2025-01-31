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Сегодня, 08:45

Тихонов: «После гонки захожу в тренерскую: «Ну что, мрази? Это же выстрел в спину! Вас за предательство надо гнать поганой метлой!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах упустил золотую медаль на ЧМ-1979.

— Вас ведь в Лейк-Плэсид, на четвертую Олимпиаду, брать не хотели?

— У-у... Говорили: старый, 33 года! Пришлось за себя повоевать. Меня и в 1979-м от чемпионата мира в Рупольдинге пытались отцепить. Захожу к Поморцеву, начальнику управления зимних видов спорта, — все нормально, я в составе. Возвращаюсь домой — звонок от тренера: «Ты не едешь». В итоге за восемь дней четыре раза слетал из Новосибирска в Москву. Поморцев уже не выдержал: «Как вы меня заколебали! Саша, скажи, медаль будет?» Я ответил: «Будет. Одна. У меня». Так и получилось.

— Невероятно.

— Вернулся с серебром. А мог бы и с золотом, но эти гады во главе с Мелиховым меня специально «замазали». Чтобы без медали остался. Лыжи вообще не ехали, 20 верст галопом бежал и проиграл Зиберту из ГДР.

После гонки захожу в тренерскую: «Ну что, мрази? Это же выстрел в спину! Теперь немец на первой строчке, а не русский! Вас за предательство надо гнать поганой метлой! Были бы мы дома, сейчас бы вам носы пообломал!»

— А они?

— Молчат.

Полностью интервью Александра Тихонова читайте на сайте «СЭ»

Биатлон
Александр Тихонов
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