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Биатлон

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Тихонов выразил соболезнования в связи со смертью биатлониста Александра Ушакова

Виктория Кравченко
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов принес соболезнования в связи со смертью биатлониста Александра Ушакова, о смерти которого сообщалось 14 августа.

«Ой-ой-ой! Он же чуть моложе меня. Трехкратный чемпион мира, достойнейший член сборной страны. Я же разговаривал с ним буквально пару недель назад. Он был бодрый и веселый, говорил, что занимается огородом. Так неожиданно. Это же наше поколение победителей. Он был скромным и трудолюбивым. Мы с ним очень близко дружили. Приношу соболезнования всем его родным и близким. Это большая потеря для всего советского и российского биатлона», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Ушаков — чемпион мира в эстафете 4х7,5 км (1970, 1974, 1977 гг.), серебряный призер чемпионата мира в эстафете (1975 г.), чемпион мира среди юниоров в гонке со стрельбой на 10 км и в эстафете 4х7,5 км (1969 г.).

Он трижды был включен в состав олимпийской сборной СССР — 1972 (Саппоро), 1976 (Инсбрук) и 1980 (Лейк-Плэсид) годов, но каждый оставался в числе запасных.

Закончил карьеру после чемпионата СССР в 1980 году, выиграв все гонки.

Источник: Metaratings.ru
Александр Тихонов
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