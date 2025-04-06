Лапшин: «Если мне сделают международный бан, то, по сути, могу выступать в России»

Корейский биатлонист Тимофей Лапшин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

Сейчас Лапшину грозит запрет на участие в международных соревнованиях от Федерации биатлона Кореи, так как он по просьбе своего клуба отказался выступать на отборе к Азиатским играм-2025.

— Понятно, что если сейчас возвращаться в Россию, то это точно минус Олимпиада. Но от наших регионов ты каких-либо предложений не получал?

— Нет. Не знаю, интересен буду ли я кому-то. Я подумал, кстати, об этом. Если мне сделают международный бан, то, по сути, могу выступать в России. Опять же, это при условии, если мне разрешат федерация и IBU, чтобы потом не было проблем с возвращением на международный уровень, если я не закончу карьеру, конечно. Была бы интересная история.

— Конец карьеры у тебя ближе, чем начало. Сейчас было много времени подумать. Решил ли что делать после?

— Пока думаю, еще не придумал. Есть время. Хотя зависит от того, как ситуация сложится. Может быть, карьера уже в этом году закончится. А, может, если дадут бан, то уйду на любительский уровень. Буду тренироваться чисто для чемпионата Кореи. Но не хотелось бы так, конечно. Хотелось бы еще попылить немного на Кубке мира и Олимпиаде.

— Сколько процентов себе даешь, что окажешься на Олимпиаде в следующем феврале?

— Не могу даже сказать. Если все будет по хорошему сценарию, то соберусь, найду мотивацию и все сделаю, чтобы показать высокий результат. Про проценты не могу сказать. Я сейчас не в Корее, не знаю, как все развивается. Честно говоря, лучше и не знать. Меньше знаешь — крепче спишь, — сказал Лапшин «СЭ».