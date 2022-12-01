Томшин победил в мужской индивидуальной гонке второго этапа Кубка России в Увате

Биатлонист Василий Томшин одержал победу в индивидуальной гонке второго этапа Кубка России в Увате. Результат 25-летнего спортсмена составил 42 минуты и 9,6 секунды при одном промахе.

Вторым стал Никита Поршнев (+0.4 и с 0 промахов). На третьей строчке расположился Иван Колотов (+8.5 при двух промахах).

Биатлон. Кубок России в Увате. Мужчины, индивидуальная гонка (15 км):

1. Василий Томшин — 42:09.6 (1)

2. Никита Поршнев +0.4 (0)

3. Иван Колотов +8.5 (2)

4. Карим Халили +15,1 (2)

5. Максим Воробей +39,0 (2)

Евгений Гараничев занял 9-е место (+1.53,0 при 3 промахах). Даниил Серохвостов — 10-й (+1.56,2 и 5 промахов).

Из-за сильного мороза дистанцию сократили с 20 до 15 километров. В Увате сегодня 20 градусов ниже нуля.