Трехкратная чемпионка мира в эстафетах Ванесса Хинц завершила карьеру

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц объявила о завершении спортивной карьеры.

«Дорогой биатлон, спасибо тебе за все прекрасные, эмоциональные моменты, которые ты мне подарил. За всех дорогих друзей, с которыми мне довелось познакомиться благодаря тебе. Также спасибо за трудные времена и американские горки, через которые я прошла, повзрослев и став человеком. Ты всегда был моей большой страстью и обогатил мою жизнь. Я благодарна за это особенное время, но теперь с нетерпением жду новых приключений», — написала Хинц в своих соцсетях.

30-летняя Хинц жаловалась на проблемы со спиной после летнего чемпионата мира в Рупольдинге в конце августа 2022 года, затем заболела, порвала внешнюю связку левой стопы, а также заболела тендинитом правой руки. В начале сезона она не смогла отобраться в команду Кубка мира и стартовала во втором классе Кубка IBU.

Хинц — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы в эстафетах. На ее счету также серебро в индивидуальной гонке на ЧМ-2020. Всего немка трижды поднималась на подиум на Кубке мира (1-1-1).