Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что перенесла сердечный приступ. Она добавила, что в данный момент находится в больнице.

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — цитирует Резцову РИА «Новости Спорт».

За свою профессиональную карьеру Резцова становилась олимпийской чемпионкой Калгари-1988 по лыжным гонкам, а также дважды олимпийской чемпионкой в биатлоне — Альбервиля-1992 и Лиллехаммера-1994.

В декабре ей исполнилось 58 лет.