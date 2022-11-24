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24 ноября, 10:34

Латыпов о 4-м месте в спринте на Кубке России: «Была тяжелая стрельба и не такое отличное самочувствие»

Латыпов объяснил четвертое место в спринте на этапе Кубка России по биатлону
Руслан Минаев
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Трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсмен финишировал на четвертом месте, отстав от победителя на 32,6 секунды.

«Стрельба сегодня тяжелая была и самочувствие не такое отличное. В минус 20 градусов бежалось тяжело, но для первого старта бежалось неплохо. Сложнее всего дался второй круг, сложно было держать скорость, но на финише нужно было бороться уже на все сто процентов.

Лыжи отлично работали, спасибо нашему сервису. Снег практически никак не влиял на скольжение, если бы был буранистый, то была бы разница. Я собирался бежать в любом случае, но старт гонки зависел от судей, хорошо, что разрешили нам выступить», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Победу в спринте одержал 24-летний Карим Халили, второе место занял Александр Логинов, третье — у Петра Пащенко.

Источник: https://metaratings.ru/news/latypov-posetoval-na-nevazhnoe-samochuvstvie-vo-vremya-sprinta-na-etape-kubka-rossii-v-khanty-mansiy-1421667/
Биатлон
Эдуард Латыпов
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