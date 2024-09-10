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Биатлон

Сегодня, 08:06

Тренер Башкиров доволен выступление молодых биатлонистов на Кубке Содружества

Руслан Минаев
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Старший тренер резервной мужской сборной Сергей Башкиров оценил выступление молодых биатлонистов на этапе Кубка Содружества в Красноярске.

«Денис Иродов действительно провел хорошую гонку в масс-старте и справился в стрелковом компоненте. Но нужно понимать, что у нас было преимущество в том, что мы чуть раньше сюда приехали и успели хорошо подготовиться к трассе. Кроме того большинство спортсменов основного состава сборной не показали тех кондиций, на которые они готовы, как тот же Эдуард Латыпов.

Леонид Кульгускин относится к спортсменам, которые умеют уверенно стрелять в любых условиях. Он пока еще молодой спортсмен, но поскольку он готовился с нами в команде, мы приняли решение, чтобы он здесь стартовал и попробовал себя именно во взрослом спорте. Мы смогли отследить состояние его готовности", — Башкирова Vprognoze.

Денис Иродов стал третьим в гонке с общего старта, Леонид Кульгускин не допустил ни одного промаха в гонке преследования.

Источник: Vprognoze.ru

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