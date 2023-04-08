Тренер биатлониста Латыпова назвал нормальным его результат на Югорском лыжном марафоне

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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов показал хороший результат на Югорском лыжном марафоне в сравнении со своими коллегами по сборной, но много проиграл олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Сергею Устюгову.
«Считаю, что Латыпов нормально выступил, в конце гонки он немного подсел. В сравнении с другими биатлонистами показал хороший результат, но две минуты проигрыша, это, конечно, многовато. Я считаю, что биатлонистам нужно чаще соревноваться с лыжниками, но, к сожалению, при нынешнем календаре у биатлонистов не так много времени остается для подготовки к лыжным соревнованиям. Может быть, в следующем году будет больше возможностей для этого», — приводит слова Каминского ТАСС.
В субботу Латыпов занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем. Его проигрыш Устюгову составил 2 минуты, 18,6 секунды.
Латыпову 29 лет, на Олимпиаде в Пекине он завоевал три бронзовые медали, также на его счету бронза чемпионата мира 2021 года.