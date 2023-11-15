Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:16

Тренер Истомин объяснил свой уход из бригады Каминского

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Российский тренер по биатлону Артем Истомин поделился мнением об уходе из бригады Юрия Каминского.

«Юрий Михайлович очень мне доверял и не тыкал в каждую ошибку, указывая на каждый недочет. Может быть, один-два раза случалось, да. Но это были не столько методические, сколько педагогические моменты. Просто, понимаете, если бы я остался в бригаде Каминского, скорее всего, просто выгорел бы. Нужно было сменить обстановку», — цитирует Истомина RT.

Каминский рассказал, что не будет возражать против участия спортсменов в клубных соревнованиях

Источник: RT
Юрий Каминский
Обсудить
Читайте также
Петр Чех будет играть за лучший хоккейный клуб Великобритании
Комментаторы Генич и Шнякин поссорились с Губерниевым из-за ТЭФИ
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Биатлонистка Кудисова рассказала о мотивации на фоне отстранения от международных соревнований

Тренер Истомин объяснил секрет прогресса норвежских биатлонистов