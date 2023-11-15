Тренер Истомин объяснил свой уход из бригады Каминского

Российский тренер по биатлону Артем Истомин поделился мнением об уходе из бригады Юрия Каминского.

«Юрий Михайлович очень мне доверял и не тыкал в каждую ошибку, указывая на каждый недочет. Может быть, один-два раза случалось, да. Но это были не столько методические, сколько педагогические моменты. Просто, понимаете, если бы я остался в бригаде Каминского, скорее всего, просто выгорел бы. Нужно было сменить обстановку», — цитирует Истомина RT.

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