Кугаевский: «Сливко взяла с места в карьер и выдержала всю дистанцию»

Тренер Максим Кугаевский оценил выступление Виктории Сливко в марафоне на 30 км свободным стилем на чемпионате России.

«Виктория чувствует себя очень хорошо, у нее звенящее состояние, поэтому она смело взяла с места в карьер и выдержала всю дистанцию. Ей даже хватило сил, чтобы убежать от Ирины Казакевич на последнем круге», — приводит слова Кугаевского Metaratings.ru.

29-летняя Сливко стала победительницей прошедшей гонки. Второй стала Ирина Казакевич. На третьем месте расположилась Анастасия Гореева.