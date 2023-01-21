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Сегодня, 16:41

Тренер Максимов: «С таким потенциалом, который есть у Латыпова, он должен доминировать»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер по стрельбе Максим Максимов прокомментировал для «СЭ» победы Ларисы Куклиной и Эдуарда Латыпова в гонках преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

— Никогда еще не было такого, что в один день две победы спортсменов из вашей группы. Рады?

— Это хорошо. Надеюсь, что это сложится в хорошую традицию. Пока выглядит как случайность. Латыпов способен выигрывать. Не знаю, почему стесняется. У него все есть для того, чтобы он побеждал, чтобы не разменивался на второе-третье места. Пока чего-то не хватает. Мы знаем, что Эдуард набирает свою форму стрелковую и спортивную через старты, через удачные старты. Надеюсь, что эта гонка даст ему толчок, чтобы он начал доминировать.

— Ваша группа сейчас выступает после горного сбора. Когда эффект гор начнет уходить?

— У всех по-разному. Мы это все мониторим. Мы не рассчитывали на хороший результат на первом этапе в Раубичах. Хотя как не рассчитывали? С таким потенциалом, который есть у Эдика, он должен побеждать и доминировать. Да, наверное, ребятам тяжело. Ждем хороший выход на второй этап Кубка Содружества, — сказал Максимов «СЭ».

Куклина выиграла гонку преследования на 10 км на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах, допустив два промаха. Она прошла дистанцию за 31 минуту и 0,6 секунды.

Латыпов выиграл гонку преследования на 12,5 км на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах. Спортсмен прошел дистанцию за 33 минуты и 7,9 секунды, допустив 2 промаха.

Лариса Куклина
Максим Максимов (биатлон)
Эдуард Латыпов
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