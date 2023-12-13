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Биатлон

Сегодня, 13:28

Тренер Никитин обвинил Гербулову в самопиаре за критику гостиницы в Уфе

Алина Савинова
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Тренер сборной Башкирии по биатлону Виктор Никитин отреагировал на жалобы российских биатлонисток на условия проживания в отеле во время второго этапа Кубка Содружества.

Ранее Наталья Гербулова и Екатерина Носкова в Telegram-канале опубликовали видеообзор гостиницы в Уфе, в которой они остановились на время соревнований. Второй этап Кубка Содружества будет проходить с 15 по 17 декабря.

«Поднимает шум только команда Артема Истомина. Они еще ничего толком не показали, а так себя ведут. Мои воспитанники себя так не вели, это чисто пиар Гербуловой, которая ведет соцсети. У меня живут 200 человек, но претензии возникли только у команды Истомина. Если их не устраивают условия, то мы их переселим, чем сейчас и занимаемся — речь о Гербуловой и Носковой. Все остальные команды живут, претензий нет. Так вести себя нельзя, это очень некультурно по отношению Башкортостану», — приводит ТАСС слова Никитина.

28-летняя Гербулова является бронзовым призером чемпионата Европы 2022 в индивидуальной гонке, а также чемпионкой и призером чемпионата России.

Источник: https://tass.ru/sport/19524203
Биатлон
Виктор Никитин
Екатерина Носкова
Наталья Гербулова
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