Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

15 декабря, 15:55

Тренер Поварницына: «Саша изменил отношение к работе и питанию. Он сбросил вес и прибавил функционально»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Максим Кугаевский, тренер российского биатлониста Александра Поварницына, высказался о победе своего подопечного в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

«Саша в этом году изменил отношение к работе и питанию. Он сбросил вес и прибавил функционально. Это показывали кроссовые срезы, которые проходили в команде. Он сбросил в районе минуты на трех километрах и естественно улучшил свои результаты на лыжах. С лишним весом все-таки некомфортно бежать. Он очень серьезно и рационально подходит к питанию, в чем ему помогает жена. У них хорошая спортивная семья. Отсюда и результат», — цитирует Кугаевского Metaratings.ru.

Второй результат в индивидуальной гонке показал Эдуард Латыпов. Третье место занял Ильназ Мухамедзянов.

Четвертый этап Кубка России по биатлону в Уфе проходит с 15 по 18 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-povarnitsyna-sasha-sbrosil-ves-i-pribavil-funktsionalno-otsyuda-i-rezultat-1439762/
Биатлон
Александр Поварницын
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню на ЧМ-2022
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гореева выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе

Тренер Кугаевский назвал Сливко самым мотивированным человеком в женском биатлоне